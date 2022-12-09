Супруга Виктора Бута рассказала о самочувствии мужа
Супруга Виктора Бута рассказала, что у него очень сильное истощение
Москва, 9 декабря, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Вернувшийся в Россию из США Виктор Бут чувствует себя «ужасно» после долгой дороги, сообщила его супруга Алла Бут.
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Виктор Бут
«Виктор Анатольевич себя чувствует ужасно, у него очень сильное истощение», — сказала она ТАСС.
По ее словам, Виктор Бут не спал до этого три дня, это связано с дорогой и с эмоциональной составляющей.
Она добавила, что ее муж благодарен американской стороне за уважительное и благородное отношение во время обмена.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обменянный и помилованный Виктор Бут, прилетевший спецбортом из США, встретился в аэропорту Москвы с родными и близкими. Также Бут, который не был в России 14 лет и 10 месяцев, рассказал о ближайших планах.
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