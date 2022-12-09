Николаев, Украина, 9 декабря, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Два объекта инфраструктуры были повреждены в результате ударов 8 декабря в Николаевкой области. Об этом 9 декабря сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на губернатора региона Виталия Кима.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Вчера были прилёты по прибрежным территориям Николаевской области. В Куцурубской и Очаковской общине повреждены два объекта инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелы, вероятно, велись с контролируемой российскими войсками Кинбурнской косы.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 декабря несколько взрывов было зафиксировано в Харькове.