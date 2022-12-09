Пекин, 9 декабря, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Руководство США не имеет никакого права вводить санкции против других стран под предлогом несоблюдения в них прав человека. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге, комментируя сведения о том, что США готовят новые санкции в отношении России и Китая.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Она подчеркнула, что руководство КНР выступают против вмешательства во внутренние дела других государств под предлогом прав человека.

«США не имеют права налагать санкции на другие страны по своему усмотрению и действовать в качестве мирового полицейского», — заявила дипломат.

Она заверила, что руководство Китая примет решительные меры для защиты своих законных интересов и прав.

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