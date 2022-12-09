В КНР высказались против вмешательства США в дела других стран
Китай выступил против вмешательства США в дела других государств под предлогом прав человека
Пекин, 9 декабря, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Руководство США не имеет никакого права вводить санкции против других стран под предлогом несоблюдения в них прав человека. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге, комментируя сведения о том, что США готовят новые санкции в отношении России и Китая.
Она подчеркнула, что руководство КНР выступают против вмешательства во внутренние дела других государств под предлогом прав человека.
«США не имеют права налагать санкции на другие страны по своему усмотрению и действовать в качестве мирового полицейского», — заявила дипломат.
Она заверила, что руководство Китая примет решительные меры для защиты своих законных интересов и прав.
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