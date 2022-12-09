Донецк, 9 декабря, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили за сутки более 50 боевиков ВСУ, сообщили 9 декабря в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция России

«Потери в живой силе противника составили более 50 человек», — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, были уничтожены самоходная артиллерийская установка (2С7), два танка (Т-64БВ), десять единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито три БПЛА ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 90 боевиков ВСУ.

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