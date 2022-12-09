Москва, 9 декабря, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Сержант Валерий Сибирских грамотно выстроил систему ведения огня, учитывая особенности местности, сообщает 9 декабря Министерство обороны России.

Георгий Долгопский Георгиевский крест IV степени

В ведомстве напомнили, что один из Дней воинской славы отмечается 9 декабря. Празднование Дня Героев Отечества, который ранее назывался День Георгиевских кавалеров, установлено с 2007 года.

Именно в этот день, за мужество и профессионализм в противостоянии врагу знаком отличия орденом Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени награжден сержант, командир отделения вычислителей Валерий Сибирских.

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Команда Валерия обнаружила в лесополосе группу националистов, готовивших нападение на позиции ВС России, а также грамотно выстроил систему ведения огня, учитывая особенности местности. В результате внезапного шквала огня огневые точки противника были уничтожены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин выступит перед участниками мероприятия, посвященного Дню Героев Отечества.

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