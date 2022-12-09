Эр-Рияд, 9 декабря, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Китай и Саудовская Аравия подтвердили важность стабильности на мировом рынке нефти. Об этом 9 декабря сообщает Саудовское агентство печати, ссылаясь на совместное заявление по итогам саудовско-китайского саммита в Эр-Рияде.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В тексте документа указано, что КНР приветствует роль Саудовской Аравии в поддержании стабильности и баланса на мировом рынке нефти.

Стороны также подтвердили, что одним из ключевых приоритетов для партнерства между Китаем и Саудовской Аравией является развитие сотрудничества в сфере энергетики.

«Стороны указали, что развитие и укрепление сотрудничества в области торговли нефтью соответствует общим интересам, а также подчеркнули важность стабилизации мирового нефтяного рынка», — говорится в документе.

Китай и Саудовская Аравия договорились рассмотреть возможность увеличения инвестиций в нефтехимические предприятия этих государств. Помимо этого, они готовы расширять сотрудничество в областях возобновляемых источников энергии и использования мирного атома.

Читайте также: КНР и Саудовская Аравия планируют развивать сотрудничество в сфере обороны