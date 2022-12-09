Москва, 9 декабря, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Данные ЦБ РФ о том, что в России объем досрочного погашения ипотечных кредитов упал до минимума за три года, в первую очередь говорят о сложной ситуации с ростом доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Главный симптом, о котором свидетельствует такая статистика, — это то, что не растут доходы населения. И просто-напросто не с чего раньше времени гасить, — сказал экономист. — Реальные располагаемые денежные доходы, по оценкам ЦБ РФ и других ведомств, упадут в районе 3–4% в этом году. А 4%, если все доходы примерно 70 трлн, это почти 3 трлн выпадающих доходов. Второе — это то, что люди ведут себя прагматично. У них есть другие расходы, и зачем заранее гасить? Плюс сказывается высокая экономическая неопределенность, и тратить деньги на, в общем-то, недоговорной процесс хотят немногие».

Как отметил Остапкович, в 2023 году доходы тоже будут падать вместе с экономикой.

«А стало быть, будут тормозиться выплаты. Будет не только мало досрочных погашений, но могут вырасти и просто неплатежи по ипотеке», — сказал он.

Напомним, как сообщалось ранее, согласно данным Центрального банка России, объем досрочного погашения ипотечных займов в РФ снизился до минимальных значений за последние три года.