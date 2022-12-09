Москва, 9 декабря, 2022, 10:35 — ИА Регнум. 75% жителей России доверяют президенту Владимиру Путину. Об этом 9 октября сообщает фонд «Общественное мнение».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что Путину скорее доверяют 75% респондентов, 14% опрошенных — скорее не доверяют, ещё 10% затруднились с ответом.

Кроме того, 77% жителей России считают, что Путин скорее хорошо работает на своём посту. 11% ответили, что скорее плохо, 12% не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос был проведён со 2 по 4 декабря в 104 населённых пунктах 53 регионов. В нём приняли участие 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет.