Луганск, 9 декабря, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 90 боевиков ВСУ, сообщили 9 декабря в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 90 человек личного состава», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, было уничтожено два танка, четыре бронетранспортёра, три артиллерийские установки и 18 единиц специальной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели за сутки 8 декабря обстреляли Рубежное и Первомайск в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS. В результате в населенном пункте Рубежное были повреждены три жилых дома и торговые модули, в Первомайске поврежден многоквартирный жилой дом и две АЗС.

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