Москва, 9 декабря, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Более 7,4 млрд рублей намерено дополнительно выделить правительство России на заработную плату врачей, а также среднего медицинского персонала в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Astiahealth.com Врач

«Свыше 7,4 млрд рублей будет дополнительно направлено на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2023 году», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства России.

Уточняется, что денежные средства намерены распределить между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Отмечается, что данное решение было принято исходя из прогноза годового прироста количества медицинских работников. Согласно данному прогнозу в 2023 году в медучреждения будут приняты на работу ещё свыше 18 тысяч врачей и более 20 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.