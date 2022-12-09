Варшава, 9 декабря, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Россия — угроза для Польши. Такое мнение, по данным газеты американского министерства обороны Stars and Stripes, выразили жители страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Согласно опубликованным данным, многие начали военную подготовку на случай вооруженного конфликта.

Известно, что с октября министерство национальной обороны Польши проводит курсы выходного дня для гражданских лиц, которые называются «Обучение с армией». Введение военной подготовки правительство страны приняло на фоне проведения Россией специальной военной операции на территории Украины.

По данным представителя ведомства Михала Томчика, курсы прошли более 3,5 тыс. граждан в возрасте 18–65 лет. Он пояснил, что люди стремятся узнать, как правильно реагировать при звуках сирен, как пользоваться противогазом, а также развивать базовые навыки выживания.

Согласно опросу американского аналитического центра Pew Research Center, проведенному в июне текущего года, 94% жителей Польши считают Россию серьезной угрозой. В 2018 году аналогичного мнения придерживались лишь 65% опрошенных.