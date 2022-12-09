СМИ: 3,5 тыс. жителей Польши прошли курсы по подготовке к боевым действиям
В США рассказали, что жители Польши готовятся к боевым действиям с Россией
Варшава, 9 декабря, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Россия — угроза для Польши. Такое мнение, по данным газеты американского министерства обороны Stars and Stripes, выразили жители страны.
Согласно опубликованным данным, многие начали военную подготовку на случай вооруженного конфликта.
Известно, что с октября министерство национальной обороны Польши проводит курсы выходного дня для гражданских лиц, которые называются «Обучение с армией». Введение военной подготовки правительство страны приняло на фоне проведения Россией специальной военной операции на территории Украины.
По данным представителя ведомства Михала Томчика, курсы прошли более 3,5 тыс. граждан в возрасте 18–65 лет. Он пояснил, что люди стремятся узнать, как правильно реагировать при звуках сирен, как пользоваться противогазом, а также развивать базовые навыки выживания.
Согласно опросу американского аналитического центра Pew Research Center, проведенному в июне текущего года, 94% жителей Польши считают Россию серьезной угрозой. В 2018 году аналогичного мнения придерживались лишь 65% опрошенных.