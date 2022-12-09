Нью-Йорк, США, 9 декабря, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Письмо со свидетельствами обстрелов Донбасса со стороны ВСУ представила органам ООН российская сторона. В нём говорится о недопустимости поставок Киеву тяжёлых вооружений, сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

Un.org Дмитрий Полянский

По его словам, письмо донецкой общественной организации «Справедливая Защита» распространено в качестве официального документа Совета Безопасности и Генассамблеи ООН в рамках подготовки к заседанию Совбеза, запрошенному Россией.

«Особый акцент в нём сделан на массированных обстрелах текущей недели», — отметил Полянский.

В письме, ссылка на которое есть в сообщении, приводятся свидетельства обстрелов со стороны украинских войск, в том числе фотографии с разрушениями, погибшими людьми, осколками снарядов. Указаны типы вооружений, которые применяют против мирных жителей ВСУ.

Заседание назначено на 23:00 мск 9 декабря.

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