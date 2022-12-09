Санкт-Петербург, 9 декабря, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Погода на выходных днях 10–11 декабря в Петербурге будет благоприятной для прогулок, однако уже в начале новой недели в город придёт очередной циклон, который принесёт снегопады, ветра и метели. Об этом сообщил 9 декабря главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Санкт-Петербург зимой

По его данным, погоду в городе сегодня пока еще определяет циклон «Zora», расположившийся над западом Финского залива. В связи с этим в пятницу в городе на Неве ожидаются осадки в виде снега и температура вблизи нулевой отметки.

В выходные дни снегопады и ветер прекратятся, а из-за облаков даже может появиться солнце. При этом температура воздуха понизится до — 4…–9 градусов, В Ленинградской области до –10…–15 градусов.

«В выходные дни отличная погода по всей нашей территории. Но это затишье перед бурей, так как южный циклон <…> все же подходит к Санкт-Петербургу на следующей неделе. С 12 на 13 декабря будет нас и снегом заваливать, и ветром сдувать, даже метели настоящие увидим», — отметил Колесов.