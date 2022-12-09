Донецк, 9 декабря, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли два района Донецка, сообщили 9 декабря в представительстве ДНР в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09:42 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:00 киевские каратели обстреляли Петровский район Доенцка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели за прошедшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

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