Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В районе пожара в ТЦ «Мега Химки» в Московской области зафиксировали повышенную концентрацию фенола, сообщили 9 декабря в региональном министерстве экологии.

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«Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара в ТЦ в Химках», — сообщили в ведомстве.

Напомним, площадь пожара в торговом комплексе в Химках составила 18 тыс. кв. метров. Известно об одном погибшем, пострадал пожарный. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Среди причин возгорания называют сварочные работы.

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