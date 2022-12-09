Москва, 9 декабря, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Демократия США превратилась в свое отражение в кривом зеркале. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова прокомментировала признание Илона Маска о том, что некоторые аккаунты Twitter блокировались, хотя нарушений правил не фиксировалось.

«Американская демократия превратилась в своё отражение в кривом зеркале», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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