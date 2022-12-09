Филадельфия, США, 9 декабря, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Личность ребёнка, найденного мёртвым в американском штате Пенсильвания 65 лет назад, установлена полицией с помощью анализа ДНК. Об этом сообщает 9 декабря New York Post.

stux Грустный ангел

Тело четырёхлетнего мальчика нашли в феврале 1957 года на обочине дороги в районе Фокс Чейз в Филадельфии. Останки были завёрнуты в одеяло и помещены в большую коробку. Ребёнок был истощён и сильно избит.

После обнаружения тела снимки мальчика расклеили по городу. Никто не заявлял о пропаже ребёнка, поэтому установить его личность и раскрыть это дело полицейские не могли больше 60 лет.

По словам комиссара полиции Даниэль Аутлоу, это убийство вызывает у людей глубокую печаль ещё и потому, что мальчика лишили «законного право на существование».

Дело о «мальчике в коробке», отметила она, было старейшим нераскрытым убийством в Филадельфии. Ребёнка похоронили под безымянной табличкой на кладбище Айви-Хилл. Теперь его имя объявлено: Джозеф Август Зарелли.

В полиции заявили, что в деле есть подозреваемые. Подробности не будут раскрывать до окончания расследования. К настоящему моменту его родителей нет в живых, но у него есть братья и сёстры. Имена родственников полиция не раскрывает.

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