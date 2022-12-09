Москва, 9 декабря, 2022, 10:07 — ИА Регнум. При тушении пожара, который возник поздно вечером 8 декабря на складе на юге Москвы, пострадал один пожарный. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Пожар

«В ходе тушения склада в Востряковском проезде получил травмы сотрудник пожарной охраны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарный был госпитализирован.

8 декабря в 23:45 поступило сообщение о пожаре на складе, в котором произошло частичное обрушение конструкций. В 01:30 возгорание было локализовано на площади 1,6 тыс. кв. м, после чего ликвидировано.