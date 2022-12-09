Красноярск, 9 декабря, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Снежные барсы, или ирбисы, — единственные хищники, живущие высоко в горах. По оценкам специалистов, сейчас их популяция насчитывает не более 90 особей. В нашей стране снежные коты живут на территории республик Алтай, Тува, Бурятия, на юге Красноярского края и в Иркутской области. Грациозный хищник является одним из приоритетных видов федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» нацпроекта «Экология».

Цитата с сайта sayanzapoved.ru Снежный барс

Программа «Снежный барс — живой символ Западного Саяна» призвана восстановить численность ирбиса в Саяно-Шушенском биосферном заповеднике и воссоздать устойчивую группировку редкого хищника на северной границе российского ареала. В 2017 году там обитала только одна особь снежной кошки, а теперь — девять. Работы по изучению снежных барсов там ведутся с 1978 года — с момента находки первого следа зоологом Борисом Завацким. С 2007 года, наряду с традиционными троплениями (выслеживаниями зверя по следу, прим. ИА REGNUM) стали использовать фоторегистраторы, что позволило создать паспорта на каждую особь, обитающую на территории, определить индивидуальные участки обитания ирбисов, а также получить данные о биологии вида. С использованием этих индивидуальных документов научные сотрудники, просматривая материалы фоторегистраторов, могут рассказать об особенностях поведения каждой особи и их взаимодействии, перемещениях и других интересных фактах из жизни этих скрытных хищников.

«В начале 2022 года котята снежного барса — самец и самочка, рождённые в 2020 году привезённой из Таджикистана самкой, приступили к самостоятельной жизни и больше не ходят с матерью. Об этом свидетельствуют материалы с фоторегистраторов — уже получено несколько кадров с молодыми одиночными ирбисами», — рассказывает старший научный сотрудник, начальник научного отдела Саяно-Шушенского заповедника Роман Афанасьев.

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Благодаря нацпроекту «Экология» в стране появится Центр разведения, реабилитации и реинтродукции снежного барса. Определено место для организации Центра в Красноярске, проводятся необходимые организационные работы.

Самка Аксу, спасённая из капкана и привезённая в Россию из Таджикистана также в рамках первого эксперимента по транслокации ирбисов, находится сейчас в Пермском зоопарке, куда была перевезена к самцу снежного барса в 2021 году. Если у пары появятся котята, то это потомство перевезут в Красноярск, где за это время появится большой оборудованный вольер для полувольного содержания ирбисов. Здесь юных снежных барсов будут обучать охоте, а впоследствии выпускать в дикую природу.

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Восстанавливать популяцию ирбисов помогает нацпроект «Экология». При его поддержке специалисты ухаживают за старыми животными, лечат больных барсов в специальных центрах восстановления и перевозят их в заповедники, а также создают 24 особо охраняемые территории.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Экология» для защиты уникальных видов животных по федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» появятся 24 новые особо охраняемые природные территории (ООПТ), а совокупная площадь ООПТ увеличится на 5 млн га.

В фокусе федерального проекта 13 популяций, находящихся под угрозой исчезновения, — это дальневосточный леопард, амурский тигр, переднеазиатский леопард, стерх, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран (аргали), дзерен, белый медведь, охотоморские популяции гренландского и серого китов.