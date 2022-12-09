Бишкек, 9 декабря, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В столице Киргизии 9 декабря состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС. Телеграм-канал «Пул№3» опубликовал кадры прибытия главы российского государства на саммит.

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В ЕАЭС входят, помимо России, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Узбекистан, Молдавия и Куба пока остаются в статусе стран-наблюдателей.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в саммите Евразийского экономического союза.

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