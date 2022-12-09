Москва, 9 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Порядка 50 нарушений пожарной безопасности выявили специалисты в подмосковном гипермаркете OBI во время последней проверки. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

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По информации журналистов, последняя проверка пожарной безопасности этого гипермаркета проходила в ноябре 2021 года. Тогда специалисты обнаружили 46 нарушений, которые нужно было устранить до 15 августа 2022 года.

«Позже данный срок был продлен до 20 февраля 2023 года в соответствии с законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», — пояснили СМИ.

Уточняется, что юридическое лицо было привлечено к административной ответственности, сумма штрафа составила 160 тысяч рублей.

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