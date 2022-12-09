Москва, 9 декабря, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Чиновники не перестанут экономить на врачах и начнут выплачивать президентские надбавки за счет других выплат и премий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Врач

«Вынужден констатировать, что улучшения в положении работников здравоохранения стали возможны благодаря вмешательству президента, потому что правительство не уделяет этому должного внимания», — заявил также Миронов.

Он настаивает на изменении системы зарплат врачей и иных медработников.

«Это зарплаты на уровне 100–200% от средней по региону без всяких совмещений. Причем эта часть должна быть фиксированной — не ниже 70% от общего размера доходов. Также необходимо ввести единую систему оплаты труда по всей стране, когда за одну и ту же работу специалисты будут получать одинаковые деньги», — заявил парламентарий.

Дополнительные выплаты работникам медучреждений России в 2023 году будут составлять от 4 тыс. до 18,5 тыс. рублей. Наиболее весомые надбавки получат врачи, рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Самые большие выплаты предусмотрены для врачей центральных и районных больниц. Чуть меньше будут доплаты врачам первичного звена и сотрудникам скорой помощи — 14,5 тыс. и 11,5 тыс. рублей соответственно.

Средний медперсонал и медсёстры будут получать вдобавок к зарплате 6,5 тыс. — 8 тыс. рублей в зависимости от места работы. Для младших медработников и фельдшеров предусмотрены бонусные выплаты в 4 тыс. — 4,5 тыс. рублей.