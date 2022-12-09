Брюссель, 9 декабря, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Страны ЕС начали активно выкачивать газ из подземных хранилищ, запасы в них опустились ниже 90%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.

Government.ru Транспортировка газа

Вместе с тем заполненность газовых хранилищ почти на 11 п. п. выше среднего за последние пять лет, а темп отбора находится в пределах нормы — 0,39 п. п. в декабре против 0,16 п. п. в ноябре.

Больше всего газ отбирали в Бельгии (1,49 п. п.), Франции (0,87 п. п.) и Словакии (0,78 п. п.).

Напомним, ранее обозреватель Bloomberg Хавьер Блас отметил, что энергетическое напряжение в Европе накаляется и всего несколько градусов отделяют страны от отключений электроэнергии.

По мнению Бласа, цены на энергоносители хотя и снизились в сравнении с августом, но остаются чрезвычайно высокими. Европе удалось нарастить запасы газа, а вследствие одной из самых тёплых за всю историю наблюдений осени значительно сократилось потребление.

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