Киев, 9 декабря, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Российские войска усилили давление по всей линии фронта, заявил советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

President.gov.ua Алексей Арестович

По его словам, Вооружённые силы РФ усилили давление на украинские войска по всей линии боевого соприкосновения, особенно на донецком направлении.

«Они интенсифицировали усилия. Донецкий фронт — особенно», — приводит слова Арестовича «Страна. ua».

Он отметил, что сейчас украинские войска нигде не наступают, а только обороняются. Также Арестович рассказал о снижении артиллерийского давления со стороны российских войск под Артёмовском.