Санкт-Петербург, 9 декабря, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим распоряжением с 10 декабря освободил Эдуарда Ильина от должности главы администрации Василеостровского района, сообщили 9 декабря в пресс-службе Смольного. Причиной кадрового решения мог стать коррупционный скандал в районной администрации, ставший поводом для уголовного дела.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

С 11 декабря должность главы администрации Василеостровского района займет Михаил Соболев. До этого назначения Соболев с октября 2022 года временно исполнял обязанности главы городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а до этого служил начальником ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Смена главы администрации Василеостровского района может быть связана с делом о коррупции, возбужденном в отношении сотрудников администрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, должностные лица администрации Василеостровского района и подведомственных району медицинских учреждений, а также представители коммерческих организаций вступили в преступный сговор. Контракты по охране медицинских объектов, в обход действующего законодательства, заключались с нарушениями и с подконтрольными злоумышленникам организациями.

После ноябрьских обысков в здании районной администрации были задержаны пять человек, в том числе начальник отдела закупок администрации Василеостровского района.