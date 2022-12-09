Москва, 9 декабря, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Поправки, расширяющие круг лиц, которые могут быть старостами, разработала депутат Госдумы, координатор направления «Развитие села» Надежда Школкина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Usadboved Закат на Оке возле усадьбы Поленово

«Считаю целесообразным предусмотреть в законе норму, согласно которой староста сельского населённого пункта назначается представительным органом муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населённый пункт, по представлению схода граждан сельского населённого пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населённого пункта и обладающих активным избирательным правом либо имеющих в собственности жилое помещение в данном населённом пункте», — сказала Школкина.

Она обратила внимание на то, что сейчас старостами могут быть граждане, проживающие на территории сельского населённого пункта и обладающие активным избирательным правом.

«Однако практика показывает, что активными старостами могут являться граждане, не имеющие регистрации по месту жительства в сельском населённом пункте, но имеющие в собственности жилое помещение, расположенное в данном населённом пункте», — сказала депутат.

По словам Школкиной, в Тульской области (этот регион она представляет в Госдуме — ред.) по состоянию на 1 ноября 2022 года осуществляют деятельность 1069 сельских старост, из них у 850 сельских старост к марту 2023 года заканчивается срок полномочий, при этом около трети из числа действующих сельских старост, имея в собственности жилое помещение, не имеют регистрации по месту жительства на территории населённого пункта, в котором они избраны, следовательно, согласно действующему законодательству, они не могут участвовать в кампании по выдвижению своих кандидатур на новый срок в качестве старост.

«Вместе с тем это люди, как правило, заслужившие авторитет, уважение и доверие местных жителей, внесшие вклад в развитие той или иной территории и активно взаимодействующие с органами местного самоуправления по решению вопросов локального характера и развития вверенных им территорий. Убеждена, что предлагаемые мной изменения найдут поддержку в Госдуме», — сказала Школкина.

Ранее на рассмотрении Госдумы депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и сенатор Андрей Клишас внесли законопроект, упрощающий декларирование доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свою деятельность без отрыва от основного места работы.

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