Зампостпреда РФ при ОБСЕ: слова Меркель о «Минске» объяснили позицию Запада
Слова Меркель о «Минске» объяснили позицию Запада по Украине, заявил зампостпреда России при ОБСЕ
Вена, 9 декабря, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы дать Киеву время на то, чтобы «стать сильнее», объясняет сегодняшнюю позицию Запада в конфликте. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России Максим Буякевич.
Буякевич добавил, что коллективный Запад всячески способствуют уничтожению «руками своих киевских протеже на Украине всего, что связано с нашей общей историей, культурой, языком и религией». Кроме того, на Западе поощряют воинственные устремления в отношении территории России.
Всё это свидетельствует о том, что западные страны не заинтересованы в дипломатическом урегулировании ситуации на Украине, заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, с момента подписания Минских соглашений до 2022 года западные страны игнорировали призывы России следить за своими киевскими «подопечными» и пресекать нарушения с их стороны.
В 2022 году, с момента начала российской военной спецоперации, уже целый ряд киевских и западных политиков признал, что и не собирался выполнять эти соглашения.
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