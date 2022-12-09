Вена, 9 декабря, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы дать Киеву время на то, чтобы «стать сильнее», объясняет сегодняшнюю позицию Запада в конфликте. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России Максим Буякевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

«Давно понятно: страны Запада используют Украину как инструмент в борьбе с российской государственностью», — сказал он на заседании постоянного совета ОБСЕ, комментируя слова Меркель.

Буякевич добавил, что коллективный Запад всячески способствуют уничтожению «руками своих киевских протеже на Украине всего, что связано с нашей общей историей, культурой, языком и религией». Кроме того, на Западе поощряют воинственные устремления в отношении территории России.

Всё это свидетельствует о том, что западные страны не заинтересованы в дипломатическом урегулировании ситуации на Украине, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента подписания Минских соглашений до 2022 года западные страны игнорировали призывы России следить за своими киевскими «подопечными» и пресекать нарушения с их стороны.

В 2022 году, с момента начала российской военной спецоперации, уже целый ряд киевских и западных политиков признал, что и не собирался выполнять эти соглашения.

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