Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В компании, юридический адрес которой совпадает с адресом сгоревшего 9 декабря 2022 года строительного гипермаркета OBI в ТЦ «Мега» в Химках, за два месяца до этого повторно сменились собственники. В середине октября 2022 года новыми владельцами ООО «ОБИ Франчайзинговый центр», некогда принадлежавшего немецкой одноимённой сети, стали ООО «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский» (90% доли) и межрегиональная общественная организация по содействию защите прав предпринимателей «Центр по противодействию коррупции», сообщает ИА REGNUM со ссылкой на ЕГРЮЛ.

ГУ МЧС России по Московской области Пожар в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе

ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» учреждено в октябре 2002 года. По итогам 2021 года выручка ООО составила 19,3 млрд рублей, чистый убыток — 1,4 млрд рублей. В августе 2022 года собственником общества числилось ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний Мах» (владельцы — Йозеф Лиокумович и Илья Колобков), но уже с 14 октября 2022 года собственник снова сменился.

ООО «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский» учрежден в Санкт-Петербурге в марте 2022 года, владелец — Юрий Алымов. Общественная организация, которой принадлежит 10% доли в «ОБИ Франчайзинговый центр», создана в апреле 2020 года, президент — Кирилл Ольхин.

Немецкая группа OBI ещё в апреле 2022 года заявила о сделке по продаже своих российских активов, отметив, что покупатель — инвестор из России.

Напомним, площадь пожара в торговом комплексе в Химках составила 18 тыс. кв. метров. Известно об одном погибшем. Прокуратура начала доследственную проверку. Среди причин возгорания называют сварочные работы.