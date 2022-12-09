Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Мега Химки» в Московской области, сообщили 9 декабря в СКР.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по статье «о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в гипермаркете OBI начался 9 декабря около 6 утра. Произошли взрывы и разрушения, погиб один человек. По данным МЧС, пожар локализован на площади 7 тыс. кв. метров. Причиной пожара стали сварочные работы.

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