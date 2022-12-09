Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что дал команду позаботиться об автомобилях, которые жители Подмосковья оставляют ночью на парковке у ТЦ «Мега Химки», где возник пожар.

Kremlin.ru Андрей Воробьев

«Сейчас главная задача — это безопасность жителей, важно убедиться, что огонь не перекинется на соседние здания. А также эвакуация машин — часто люди на ночь оставляют автомобили на парковке ТЦ, дал команду позаботиться об их сохранности», — написал Воробьёв в личном телеграм-канале.

Глава региона также рассказал о серьёзности возгорания, которому присвоен четвёртый уровень сложности, а также об одном погибшем. По его словам, тушение осложняет детонация лакокрасочных материалов, а также конструктивные особенности здания.

Как сообщало ИА REGNUM, среди версий причины возгорания рассматриваются короткое замыкание, а также преднамеренные действия.

При этом здание гипермаркета OBI в Подмосковье выгорело почти полностью.