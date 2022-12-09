Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Видеозапись с началом пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье появилась в Сети, ролик опубликовал 9 декабря телеграм-канал Shot.

ГУ МЧС России по Московской области Пожар в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе

В кадре виден торговый центр «Мега» на Ленинградском шоссе, в северной части которого располагался строительный гипермаркет OBI. На парковке перед «Мегой» работает уборочная техника. На заднем плане виден дым, задымление нарастает, затем появляются пламя и клубы чёрного дыма.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в ТЦ «Мега Химки» начался 9 декабря около 6 утра — за несколько часов до открытия. Площадь возгорания достигла 18 тыс. кв. метров — пламя охватило гипермаркет OBI. Внутри произошли взрывы, обрушилась кровля. В экстренных службах заявили, что пожар начался в пристрое к гипермаркету, где проводились сварочные работы.

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