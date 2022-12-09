Москва, 9 декабря, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Производственная площадка бывшего автозавода Nissan в Петербурге, приобретенная подконтрольным Минпромторгу ФГУП «НАМИ», будет управляться АвтоВАЗом. Об этом заявил 9 декабря глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Michael Sheehan Эмблема Nissan

Производство автомобилей на этих мощностях планируется запустить в 2023 году. «К этому времени еще появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться АвтоВАЗом», — сказал он.

Мантуров добавил, что «активы Nissan принадлежат сегодня НАМИ, управление будет осуществляться АвтоВАЗом». В связи с этим, а также наращиванием объема на других автозаводах России можно ожидать увеличения выпуска автомобилей.

Напомним, в конце ноября Федеральное государственное унитарное предприятие «НАМИ», подведомственное Минпромторгу России, стало владельцем 100% уставного капитала ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», включая автомобильный завод в Санкт-Петербурге. НАМИ стал собственником производственных и научно-исследовательских мощностей Nissan в Санкт-Петербурге, а также центра продаж и маркетинга в Москве.

Активы приобретены ФГУП «НАМИ» с правом обратного выкупа в течение шести лет. После сделки обслуживание автомобилей Nissan в РФ и поставку запчастей будет осуществлять АвтоВАЗ.