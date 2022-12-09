Киев, 9 декабря, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Киеве и Одессе 9 декабря продолжат экстренно отключать свет, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании», — сообщили в компании.

Там добавили, что графики стабилизационных отключений «пока не действуют».

Как сообщало ИА REGNUM, в энергосистеме Киева сохраняется существенный дефицит электроэнергии, а в некоторых регионах введён режим аварийных отключений.

Накануне, 8 декабря, в Киеве и Одесской области также были введены экстренные отключения света.

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