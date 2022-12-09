Санкт-Петербург, 9 декабря, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Правоохранительные органы подозревают начальника 36-го отдела полиции УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга в незаконном получении средств от организатора сети по оказанию интимных услуг. Материалы в отношении создателей притона и полицейского направлены в Следственный комитет.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники угрозыска ГУ МВД пресекли деятельность группы лиц, занимавшейся организацией притонов для занятия проституцией. С 2019 года ими было создано три таких «салона» в разных районах города. В ходе следственных действий в полицию были доставлены для привлечения к административной ответственности 16 проституток, изъяты средства связи, электронные носители, банковские карты.

Как установлено, организаторами притонов являлась супружеская пара, а сотрудник 36-го отдела полиции УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга получал незаконное денежное вознаграждение от организатора преступной деятельности. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией») вместе с материалами в отношении полицейского переданы в следственные органы СКР по Санкт-Петербургу.

В случае установления вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание по закону, а его руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

По данным 78.ru, 8 декабря обыск прошёл в кабинете начальника 36-го отдела полиции Романа Романова, после чего полковника полиции доставили в Следственный комитет для проведения следственных действий. По предварительным данным, задержанному инкриминируется получение взятки.