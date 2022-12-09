Луганск, 9 декабря, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Иностранные наемники начали отказываться ехать в Артемовск (украинское название — Бахмут), заявил 9 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

U.S. Army Europe ВСУ

«Иностранные наемники, которые ранее подписали контракт, начали под различными предлогами отказываться ехать в данный район», — сказал он РИА Новости.

По его словам, это связано с очень сложной ситуацией для ВСУ в районе Артемовска.

Марочко также добавил, что командование ВСУ «пошло на ухищрения и обман», объявив, что наемников везут в Днепропетровск для охраны предприятий, после чего их доставили в Часов Яр западнее Артемовска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил, что в рядах ВСУ участились случаи психозов и токсических поражений внутренних органов. Стало больше боевиков ВСУ с психозами, токсическим поражением печени и почек, тогда как специалистов для работы с такими пациентами не хватает, отметил он.

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