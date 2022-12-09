Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Здание гипермаркета OBI в подмосковных Химках почти полностью разрушено, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС России по Московской области Пожар в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе

Часть комплекса ТЦ «Мега Химки», где расположен гипермаркет, охвачена огнём и выгорела практически дотла. Пока сохранились несущие конструкции, но уже отсутствует кровля и фасад. Тем не менее интенсивность пожара постепенно снижается.

На месте находятся оперативные службы, более десяти пожарных автомобилей, работает скорая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, среди версий пожара в торговом центре «Мега Химки» в Московской области рассматривается поджог.