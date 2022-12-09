Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Причиной пожара в строительном гипермаркете OBI, расположенном в ТЦ «Мега» в Химках, стали сварочные работы. Об этом сообщили 9 декабря в экстренных службах.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина

Пожар начался в пристройке к гипермаркету OBI, находившейся на реконструкции. Там проходили сварочные работы, были допущены нарушения.

«Рабочие покинули здание, не сумев потушить огонь», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечено также, что при пожаре, предположительно, взорвались газовые баллоны. Ранее короткое замыкание рассматривалось в качестве основной версии пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в гипермаркете OBI начался 9 декабря около 6 утра, огонь быстро распространился по большой площади. Произошли взрывы и разрушения, погиб один человек. По данным МЧС, пожар локализован на площади 7 тыс. кв. метров.

Читайте также: Пожар в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье попал на видео