Чебоксары, 9 декабря, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Чебоксарах продолжается работа по демонтажу незаконно установленных гаражей. Только с начала этого года снесено 85 таких металлических конструкций. Мероприятия проводятся по поручению главы администрации столицы Чувашии Дениса Спирина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

gcheb. cap.ru В Чебоксарах сносят гаражи-самострои

Вскрытие, а затем демонтаж брошенных металлических конструкций — вынужденная, но важная мера, говорят городские власти. Во-первых, гаражи портят внешний облик городской среды, что часто отмечают граждане в своих многочисленных обращениях. Во-вторых, подобный самострой представляет опасность и угрозу жизни для детей, ведь не секрет, что возникает соблазн побегать и попрыгать на таких конструкциях.

«Работу по освобождению муниципальных земельных участков от самовольно размещенных металлических гаражей ведем планомерно. За последние шесть лет снесено более 900 металлических конструкций из дворов и с городских территорий, в том числе 85 сооружений в 2022 году. Благоустройство земельных участков после сноса временных гаражей на территории города Чебоксары будет проводить определенная по результатам аукциона подрядная организация», — подчеркивает Денис Спирин.

В Калининском районе 8 декабря рабочая группа при участии специалистов районной администрации, сотрудников правоохранительных органов и Дирекции гаражных хозяйств совершила рейд по самовольно установленным гаражам, расположенным в Новоюжном районе по ул. Баумана и ул. Кадыкова. В ходе проверки проведено вскрытие двух гаражей, чьи хозяева долгое время не реагировали на просьбу освободить муниципальную землю.

Вскрытие гаражей — это долгая и кропотливая работа, подчеркивают городские власти. Изначально администрацией в целях выявления собственников проводится расклейка предупреждений на гаражах, осуществляется сбор сведений об их собственниках. Владельцев предупреждают, что в случае неявки районная администрация будет вынуждена вскрыть гараж и в судебном порядке признать собственностью города Чебоксары. Металлические конструкции, владельцы которых не заявили о своих правах, признаются бесхозными, затем вскрываются, после решения суда переходят в муниципальную собственность и сносятся.

Но и на этом процесс не заканчивается. Сразу же после сноса конструкций администрация обеспечивает наведение порядка на освободившейся новоиспечённой городской территории. Первостепенная задача — убрать оставшийся хлам, кучи мусора, открытые ямы и погреба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гаражи сносятся с дворовых территорий столицы Чувашии с 2017 года.