Москва, 9 декабря, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Законопроект, снижающий возрастной ценз для участия в выборах, разработали депутаты Госдумы от ЛДПР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря сообщили во фракции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Предлагается разрешить голосовать на выборах гражданам с 16 лет, следует из законопроекта.

Сейчас проголосовать на выборах, как федеральных, так и региональных, можно с 18 лет.

По мнению парламентариев, принятие закона расширит электорат, по словам депутата Госдумы Сергея Леонова (ЛДПР), избирателей станет больше примерно на 3 млн.

Депутаты от ЛДПР, в частности Василий Власов, регулярно вносят законопроекты о снижении возраста для участия в выборах с 18 до 16 лет, однако они не находят поддержки у большинства парламентариев.

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