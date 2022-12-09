Луганск, 9 декабря, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Сватово в Луганской Народной Республике, сообщили 9 декабря в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 06:30 (совпадает с мск) по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (три снаряда)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Артиллерия калибра 155 мм применяется странами Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели за прошедшие сутки, 8 декабря, обстреляли Рубежное и Первомайск в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS.

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