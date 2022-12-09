Москва, 9 декабря, 2022, 08:57 — ИА Регнум. На электронной площадке «Казачий диктант 2022. рф» 8 декабря свои знания по истории и культуре российского казачества проверили более 50 тысяч граждан России. Лидерами по числу участников всероссийской патриотической общественно-просветительской акции являются Кубань, Дон, Поволжье, Крым, регионы Центральной Сибири. Активно включились в акцию Балтика, Санкт-Петербург, дальневосточные и центральные регионы России. Впервые в «Казачьем диктанте» приняли активное участие общественные казачьи организации: Союз казаков России и Союз казаков-воинов России и Зарубежья. Также к акции присоединились жители ЛНР, ДНР и Херсонской области.

Vsko.ru Кубанские казаки

По словам всероссийского атамана Николая Долуды, акция «Казачий диктант — 2022», посвящённая защитникам Отечества, участникам специальной военной операции, становится действительно всенародной. Она объединяет истинных патриотов.

Отметим, что результаты проведения акции «Казачий диктант — 2022» на онлайн-площадке в первый день превышают итоги первого дня 2021 года более чем в три раза.