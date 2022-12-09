Причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» назвали короткое замыкание
Источник: причиной большого распространения огня в ТЦ «Мега Химки» стал взрыв
Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Огонь охватил здание торгового центра «Мега Химки» в Подмосковье из-за короткого замыкания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Основная версия пожара — короткое замыкание. Возгорание возникло в магазине OBI. Причиной большого распространения огня стал взрыв», — цитирует агентство слова источника.
Читайте также: В экстренных службах назвали причину взрывов в ТЦ «Мега Химки»
Собеседник пояснил, что после ликвидации пожара будет проведена экспертиза, которая установит причины случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее одной из версий пожара в торговом центре «Мега Химки» назвали преднамеренные действия, а именно поджог. При этом замыкание в электросети пока является основной версией.