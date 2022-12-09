Москва, 9 декабря, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» акселерационная программа «Капитаны: Бизнес быстрого реагирования». Авторы лучших бизнес-стартапов получают возможность строить свои отношения с крупными федеральными корпорациями, а также воспользоваться инструментами господдержки в 2023 году.

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В Алтайском крае в финал данной программы вышли сразу 20 проектов предпринимателей, сообщает Центр «Мой бизнес» Алтайского края. Программа Акселератора на Алтае — это очные интенсивы, вебинары с экспертами, наставническая и трекинговая работа. Менторами и спикерами выступили сооснователь проекта Частный институт развития Доброград. Кампус Сергей Ситников, эксперт Акселератора роста малого бизнеса Сергей Ильин, всемирно известная отельер Елена Маньенан. Оценивали проекты участников акселерационных программ представители крупного бизнеса — Игорь Майоркин (федеральный ретейлер «Магнит») и Виктория Романова (Росатом).

Совместно с наставниками алтайские предприниматели на практике разобрали инструменты бизнес-моделирования, варианты формирования продукта и команды, а также смогли проработать собственные проекты в сфере производства продуктов питания, туризма, логистики, дизайна мебели, представленные на акселератор.

«Берет гордость за Алтайский край, что у нас настолько разнообразные проекты, в разных областях, мыслящие, нестандартные люди. Многие из представленных проектов являются получателями поддержки Центра «Мой бизнес». Каждому участнику мы дали рекомендации о возможных инструментах привлечения финансовых и иных форм поддержки», — сообщил директор Алтайского Фонда развития малого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Предприниматель

К примеру, предприниматель, сооснователь бренда родниковой воды Salair Евгений Кураков в финале проработал идею развития бизнеса в сопровождении наставников.

«Акселератор роста можно сравнить с неким полезным активным веществом для развития предпринимательства. Получение новых знаний и повторение имеющихся — главное топливо владельца бизнеса. Особенно радует стремительный рост качества подобных мероприятий, а именно: сильные менторы, опытные и позитивно смотрящие в будущее руководители крупных бизнесов. Предпринимательское сообщество формирует будущее: новые продукты, новое качество услуг, новый мир, а возможность участия в подобных разминках для мозга — важное дело для всех нас», — подчеркнул Евгений Кураков.

Предприниматель рассчитывает получить поддержку и в дальнейшем: Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства планирует в 2023 году оказать помощь в масштабировании проектов, вышедших в финал, в регионе и за его пределами.

«Для меня было важно узнать экспертное мнение о моем стартапе от специалистов и бизнесменов из сферы строительства и IT. На акселераторе мы подготовили подсчет проекта, прописали FIN модель, определили будущее направление, подходящий сегмент рынка. Главным достижением было превратить идею из мыслей в реальный проект с четким планом и целью. Дальше в планах поиск инвестиций для реализации стартапа и его внедрение на строительный рынок» — пояснил руководитель компании-разработчика программного обеспечения для строительного контроля объектов недвижимости Сергей Микшин.

«В Алтайском крае мы отобрали около 20 крепких проектов с потенциалом роста в федеральном рынке: HoReCa, туризм, BIM-технологии, мебельные решения для домашней и бизнес-среды, логистика. Отмечу, что это консервативные, не «инновационные» в популярном смысле этого слова бизнес-модели, но они хорошо масштабируемы и нужны клиентам. Поступило более 150 заявок. Это очень хороший показатель среди 12 регионов, где реализуется Акселератор в текущем году. Мы продолжим работу с этими командами, поддержим совместно с Фондом их развитие в выходе в B2B-сектор», — подвёл итоги акселерационных программ Сергей Ситников.

В Курганской области по итогам участия в акселераторе роста малого бизнеса авторы четырех бизнес-стартапов стали лидерами федерального проекта и также теперь могут рассчитывать на взаимодействие с крупным бизнесом и господдержку в реализации своих планов.

Цитата сайта мойбизнес. рф Акселератор роста малого бизнеса в Курганской области

Главные темы треков — управление изменениями и запуск новых проектов в условиях неопределённости, анализ ресурсов компании, бизнес-моделирование, поиск высокопотенциальных ниш. Отдельный трек посвящен возможностям государственной грантовой поддержки. Программа сопровождалась индивидуальными консультациями, разбором кейсов, работой участников над собственными проектами, сообщает мойбизнес. рф.

«Впечатления самые приятные: конструктивная обратная связь от членов оценочной комиссии, дружественная атмосфера. Удивило количество участников, которые дошли до защиты. С такой командой организаторов, спикерами, возможностью получить индивидуальные консультации как минимум странно не дойти до финала», — отметила лидер Ксения Васильева, создавшая проект «От мечты к реальности».

Возможность не только пройти специальное обучение, но и вместе с наставниками индивидуально проработать возможности запуска или расширения своего бизнеса получили бизнесмены Владимирской области.

«Главная задача проекта — это создание нового поколения бизнесменов и руководителей, которые способны пополнить интеллектуальную бизнес-элиту страны, готовы строить огромные компании, вести за собой прибыльные бизнес-проекты и работать во благо своей страны», — прокомментировал координатор федерального акселератора малого бизнеса во Владимирской области Сергей Ильин.

В ноябре 2022 года возможность заключить пилотную сделку с федеральными компаниями — партнерами образовательной платформы акселератор роста малого бизнеса получили более 30 собственников малого и среднего бизнеса, генеральных директоров, директоров по развитию Орловской области.

Предприниматель

«Участие в первых же треках позволило провести объективную оценку состояния моего бизнеса. Я планирую при поддержке федеральных партнеров внести коррективы в стратегию развития, снизить зависимость от привлекаемых кредитных ресурсов, расширить линейку предлагаемой продукции», — прокомментировал промежуточные итоги участия в федеральной программе собственник проекта по созданию промышленной пасеки для коммерческого опыления Ярослав Кравченко.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

Акселератор роста малого бизнеса в 2022 году реализуется в 12 регионах, в том числе в Мурманской, Орловской, Владимирской, Воронежской областях, Алтайском крае.

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