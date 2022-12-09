Москва, 9 декабря, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Пользователи «ВКонтакте» жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.

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Так, больше всего на сбои пожаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Кроме того, сообщения о сбоях приходят из стран Африки и Азии.

Пользователи жалуются на проблемы в работе как веб-версии, так и мобильного приложения «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, масштабный сбой произошёл в работе социальной сети «ВКонтакте» в России 1 декабря. Тогда порядка 83% от общего числа пользователей вообще не смогли зайти на сайт и авторизоваться. Подавляющее большинство жалоб также поступило от пользователей, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге.