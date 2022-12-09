Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 08:45 — ИА Регнум. При пожаре в ТЦ «Мега Химки» в Московской области погиб один человек, сообщил 9 декабря журналистам начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина

По его словам, известно об одном погибшем в результате пожара в гипермаркете OBI. Работы по ликвидации пожара продолжаются, проблемных вопросов нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тушение пожара в ТЦ «Мега Химки» затруднено обрушением кровли и конструкцией здания. Обрушения в ТЦ произошли из-за взрывов — на складах находились стройматериалы, в том числе аэрозоли и лакокрасочные изделия. Среди версий произошедшего — поджог.

Читайте также: Пожар в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье попал на видео