Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Московской области здание торгового центра «Мега Химки» в части, где расположен гипермаркет OBI, выгорает дотла, следует из видео, сделанного очевидцами.

Цитата из видео Пожар в ТЦ «Мега Химки»

Пожар произошёл 9 декабря на Ленинградском шоссе в городе Химки в Подмосковье, площадь возгорания составила 18 тыс. кв. метров.

На видео, снятом очевидцами, видно, как здание полностью охвачено огнём, в части строения отсутствует кровля, пламя беспрепятственно поднимается в небо. Тем не менее, площадь пожара может увеличиться, если возгорание перейдёт на соседние здания торгового центра.