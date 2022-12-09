Луганск, 9 декабря, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Киевские каратели за прошедшие сутки обстреляли Рубежное и Первомайск в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, сообщили 9 декабря в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS

«Со стороны ВФУ зафиксировано (за сутки) два обстрела по н. п. Рубежное и Первомайск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (3 ракеты) и артиллерийского орудия 155 мм (4 снаряда)», — говорится в телеграм-канале представительства.

В результате в населенном пункте Рубежное были повреждены три жилых дома и торговые модули, в Первомайске поврежден многоквартирный жилой дом и две АЗС. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 декабря один человек погиб в результате обстрела Донецкой Народной Республики со стороны киевских боевиков.

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