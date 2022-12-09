Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Пожар в торговом центре «Мега Химки» на Ленинградском шоссе удалось локализовать на площади 7000 квадратных метров. Об этом сообщает 9 декабря пресс-центр главного управления МЧС России по Московской области.

Mchs.gov.ru Пожар

«08:25 локализация пожара на площади 7000 кв. м», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что к тушению привлечены 41 единица техники и 129 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сигнал о пожаре в подмосковном ТЦ поступил в экстренные службы в 5:58 мск. К моменту прибытия первых пожарных горела кровля здания. Пожар распространился по площади в 18 тыс. квадратных метров, внутри произошли взрывы, затем обрушения.

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