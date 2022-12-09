Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Очевидцы сняли на видео пожар в здании торгового центра «Мега Химки».

Цитата из видео Пожар в ТЦ «Мега Химки»

Происшествие случилось 9 декабря в подмосковных Химках на Ленинградском шоссе. На кадрах видно, что здание торгового центра выгорело дотла.

По информации МЧС, площадь пожара достигла 18 тыс. квадратных метров. Во время горения произошло обрушение кровли, раздавались взрывы.