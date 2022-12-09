Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Пожарным сложно бороться с огнём в торговом центре «Мега Химки» из-за обрушения кровли и конструктивных особенностей здания. Об этом сообщили 9 декабря в экстренных службах.

ГУ МЧС России по Московской области Пожар в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе

Огонь быстро распространился по большой площади из-за образования сильных конвективных потоков. Это произошло из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода.

«Тушение осложняется конструктивными особенностями здания, большой горючей нагрузкой», — приводит РИА Новости сообщение.

К ликвидации пожара привлечены более 70 человек и 20 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в магазине OBI в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье начался около 6 утра 9 декабря. Пожарные прибыли на место через 20 минут, пожару присвоен четвёртый номер сложности из пяти. В здании, где находились стройматериалы, аэрозоли и лакокрасочные изделия, произошли взрывы.

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